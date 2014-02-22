中国金融：深圳前海明确今年改革时间表，争取率先试行QDII2

路透上海2月22日 - 在上海自贸区金融细则密集落地之际，同样有着“试验田”之称的深圳前海亦不甘寂寞。深圳市政府日前明确今年前海改革时间表，包括上半年争取申请拓宽跨境人民币贷款资金来源和使用范围，将放款主体扩大至境外金融机构；年底前则争取率先试行合格境内个人投资者制度(QDII2)。

刊登在前海管理局网站的前海2014年工作要点并要求，上半年争取申请允许前海居民和非居民在区内银行开立本外币自由贸易账户，并设立分账核算单元；允许前海银行业金融机构直接办理经常项下、直接投资的跨境人民币结算业务，跨境直投与前置核准脱钩。

同时，允许注册在前海的中资跨国公司海外业务总部开展外汇资金集中运营管理试点；申请率先在前海保税区开展国际贸易结算中心外汇管理和人民币管理试点。

今年年底前则争取开展集团内双向人民币资金池业务；探索创新跨境贸易人民币结算方式；率先在前海设立合资证券公司、合资基金公司等金融机构；探索开展私募债、小贷资产证券化等人民币金融产品跨境交易；对跨境流动资金实行轧差管理等。

此外，在推动粤港澳服务贸易自由化方面，工作要点要求在3月底前加快组建深港联合工作组。在上半年争取允许前海对区内外商投资试行准入前国民待遇，研究制定区内外商投资负面清单，探索建立外商投资便利化管理措施；争取跨境贸易电子商务进口业务试点资格。

同时启动融资租赁SPV(特殊目的载体)业务，制定前海融资租赁业发展政策；争取内资商业保理试点；制定构建前海深港航运服务核心平台试点方案。

2012年6月，国务院批复了关于支持前海深港现代服务业合作区开发开放的有关政策，支持前海在金融改革创新方面先行先试，其中跨境人民币贷款业务于2012年末正式启动。

去年9月末挂牌的上海自由贸易试验区本周密集公布相关金融细则，包括启动跨境人民币支付业务，实行负面清单管理，以及扩大人民币跨境使用，启动人民币境外借款等业务，区内企业并可开展集团内跨境双向人民币资金池业务。

参看详情，请点选前海管理局网站：here (发稿 张喜良; 审校 林高丽)