中国外汇：外管局简化外债转贷款外汇管理，下月起取消汇兑审批

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透上海2月22日 - 中国政府大力推进的简政放权正在各部门得到落实。为促进投融资便利化，国家外汇管理局日前下发通知，简化外债转贷款外汇管理，从3月起，取消转贷款在外汇局环节的逐笔登记和汇兑审批，实行转贷款债权人集中登记。
外管局网站新闻稿并称，将取消转贷款账户开立核准，转贷款债务人可凭开户申请和转贷款协议直接在银行办理开户手续；允许转贷款债权人或转贷款债务人凭转贷款协议等直接到开户银行办理境内相关资金划转。
同时，取消政策性转贷款结汇核准，转贷款债务人可凭转贷款协议直接到开户银行办理转贷款资金结汇手续；并取消转贷款项下还本付息及购汇核准手续，转贷款债务人可凭转贷款协议和还款通知书等直接到银行办理还款手续。
简政放权已成为中国政府改革的主要方向。国务院常务会议此前决定，推出进一步深化行政审批制度改革三项措施，要求公开全部行政审批事项清单，逐步向审批事项的“负面清单”管理迈进。 （完）
参看详情，请点选国家外管局网站：here (发稿 张喜良; 审校 林高丽)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。