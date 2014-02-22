互联网金融：中国证监会拟提高货币基金风险准备金要求--财新

不过报导指出，以余额宝为代表的互联网货币基金无一例外地高度依赖银行协议存款，与证券业广泛开展的通道业务一样，交易对手方一旦发生风险，将直接传导到货币基金。目前货币基金的投资标的90%以上是协议存款，后者属于银行表外业务，是同业存款的一种。 以天弘基金管理的闲钱理财产品--余额宝为例，这只4,000亿元规模的货币基金，特别偏好短期协议存款，因为其巨大的规模意味着在债券上做期限错配非常困难。 货币基金之所以偏爱协议存款，还在于一项有利于货基流动性管理的政策安排，即“提前支取不罚息”：货币基金如果从银行提前支取协议存款，将仍然享受约定的利率水平。若银监会从银行业利益角度考虑取消该政策，货币基金的流动性管理将面临巨大考验。 报导并称，目前余额宝一年管理费约13亿元，按照10%结算风险准备金仅为1.3亿元。而其所投资的短期协议存款未支付利息远高于这一水平，业内人士估计可能在20亿元以上。单靠管理费已无法覆盖这个风险敞口，天弘基金可能需要动用公司自有资金。 事实上，余额宝的垫资压力已经十分巨大，业内估计阿里巴巴已为此承担了巨大成本。如果风险准备金的要求提高，则余额宝的投资运营也将承担更大的压力。(完) (发稿 张喜良; 审校 林高丽)