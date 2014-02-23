重温稿-中国房地产：楼市行政调控手段尚未迎来退出时机--住建部专家

路透上海2月22日 - 尽管近期三四线城市出现房屋滞销，但中国住建部政策研究中心研究员王珏林认为，楼市行政调控手段还未迎来退出时机。现在大城市的市场供需关系不够平衡，供不应求形势较为严重，一旦放开限购等手段，市场很容易进入新一轮暴涨。

中国证券报周六援引他称，虽然不排除个别城市出现房价下跌，但今年出现大幅降价的可能性很小；而一线城市具备房价继续上涨的动力。

“《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提到，要严格控制特大城市的人口规模。单从这个角度上来说，以抑制需求为主要目的的行政调控手段就有存在的必要。”他说。

中国住房和城乡建设部此前部署2014年重点工作时亦强调，保持调控政策连续性和稳定性，同时更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产市场调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应；库存较多城市要注重消化存量，控制新开发总量。

不过王珏林同时认为，今年国内房地产走势仍然乐观。通过中央对此轮改革的部署可以看出，城镇化将成为未来经济增长的新引擎；而城镇化的推进，必然引发对房地产的需求。

“经济形势好，房地产形势就会好，这其中有着必然性。”他说，“房地产业每年都会遇到很多困难，但每年的销售额都会创历史新高。”

但此轮城镇化“红利”能在多大程度上释放，各界的看法不一。不少机构预测，2014年中国经济增速将进一步放缓。对此王珏林认为不能轻易做出结论，2014年的经济形势，将主要取决于各项改革的进展。

此外，针对近期三四线城市楼市供给过剩现象，他表示，这表明此前的发展模式不可持续，因为“卖地、建房只是短期经济行为”。要依靠工业、科技等基础，培育适合区域长期发展的产业，才能为经济增长提供稳定的支撑，进而形成人口聚集效应，促进房屋消化。