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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中国外汇：外管局简化外债转贷款外汇管理，下月起取消汇兑审批

路透上海2月22日 - 中国政府大力推进的简政放权正在各部门得到落实。为促进投融资便利化，国家外汇管理局日前下发通知，简化外债转贷款外汇管理，从3月起，取消转贷款在外汇局环节的逐笔登记和汇兑审批，实行转贷款债权人集中登记。

外管局网站新闻稿并称，将取消转贷款账户开立核准，转贷款债务人可凭开户申请和转贷款协议直接在银行办理开户手续；允许转贷款债权人或转贷款债务人凭转贷款协议等直接到开户银行办理境内相关资金划转。

同时，取消政策性转贷款结汇核准，转贷款债务人可凭转贷款协议直接到开户银行办理转贷款资金结汇手续；并取消转贷款项下还本付息及购汇核准手续，转贷款债务人可凭转贷款协议和还款通知书等直接到银行办理还款手续。

简政放权已成为中国政府改革的主要方向。国务院常务会议此前决定，推出进一步深化行政审批制度改革三项措施，要求公开全部行政审批事项清单，逐步向审批事项的“负面清单”管理迈进。 （完）

参看详情，请点选国家外管局网站：here (发稿 张喜良; 审校 林高丽)
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