重温稿-中国外汇：外管局简化外债转贷款外汇管理，下月起取消汇兑审批

路透上海2月22日 - 中国政府大力推进的简政放权正在各部门得到落实。为促进投融资便利化，国家外汇管理局日前下发通知，简化外债转贷款外汇管理，从3月起，取消转贷款在外汇局环节的逐笔登记和汇兑审批，实行转贷款债权人集中登记。