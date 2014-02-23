G20会议：G20将同意把未来五年全球经济成长额外提速2个百分点--消息

路透悉尼2月23日 - 20国集团(G20)的一名官员表示，各国财经领袖周日将同意实施一系列改革与政策措施，争取未来五年将全球经济成长速度额外提高2个百分点。

“G20可能同意采取改革与政策措施，使得未来五年国内生产总值(GDP)增速在目前目标基础上再提高2个百分点。这一点将在0230GMT达成共识，”这名要求匿名的官员表示。(完)