G20会议：G20将同意把未来五年全球经济成长额外提速2个百分点--消息

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透悉尼2月23日 - 20国集团(G20)的一名官员表示，各国财经领袖周日将同意实施一系列改革与政策措施，争取未来五年将全球经济成长速度额外提高2个百分点。
“G20可能同意采取改革与政策措施，使得未来五年国内生产总值(GDP)增速在目前目标基础上再提高2个百分点。这一点将在0230GMT达成共识，”这名要求匿名的官员表示。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
================== 今日重要政经消息================= 4月21日（周五） 公布1-3月失业率。 公布3月份消费物价指数（CPI）。 中国海外发展公布首季业绩。 中国建筑国际公布首季业绩。 中车时代电气公布首季业绩。 华润水泥控股公布首季业绩。 北京京客隆公布首季业绩。 上海电气公布首季业绩。 中国联通公布首季业绩。 14:00 晨鸣纸业在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公