全球汇市：2月18日止当周投机客美元多仓降至11月中旬以来最低--CFTC

路透2月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周汇市投机客减持美元多头仓位，美元净多仓降至逾三个月最低。

2月18日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至162.8亿美元，为去年11月12日当周以来最低位。之前一周为192.4亿美元。

短线投资者连续第二周减持美元多仓，反映出近期公布的一系列美国经济数据疲弱，有可能影响美联储目前的缩减购债计划。

不过，这仍然为连续第16周呈现美元净多仓格局。上次投机客手中美元持仓为净空仓是在去年10月末。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月18日当周 前一周

多头仓位 16,736 13,686

空头仓位 96,520 92,472

净仓位 -79,784 -78,786

欧元(125,000欧元为1口)

2月18日当周 前一周

多头仓位 88,634 75,048

空头仓位 80,035 81,977

净仓位 8,599 -6,929

英镑(62,500英镑为1口)

2月18日当周 前一周

多头仓位 76,271 53,199

空头仓位 53,948 42,527

净仓位 22,323 10,672

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月18日当周 前一周

多头仓位 14,188 12,166

空头仓位 17,016 11,611

净仓位 -2,828 555

加元(100,000加元为1口)

2月18日当周 前一周

多头仓位 27,756 27,745

空头仓位 92,756 86,673

净仓位 -65,000 -58,928

澳元(100,000澳元为1口)

2月18日当周 前一周

多头仓位 9,439 10,202

空头仓位 53,837 57,605

净仓位 -44,398 -47,403

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月18日当周 前一周

多头仓位 15,331 13,176

空头仓位 6,425 5,535

净仓位 8,906 7,641

(完)

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