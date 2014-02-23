全球汇市：2月18日止当周投机客美元多仓降至11月中旬以来最低--CFTC

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透2月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周汇市投机客减持美元多头仓位，美元净多仓降至逾三个月最低。
2月18日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至162.8亿美元，为去年11月12日当周以来最低位。之前一周为192.4亿美元。
短线投资者连续第二周减持美元多仓，反映出近期公布的一系列美国经济数据疲弱，有可能影响美联储目前的缩减购债计划。
不过，这仍然为连续第16周呈现美元净多仓格局。上次投机客手中美元持仓为净空仓是在去年10月末。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月18日当周 前一周
多头仓位 16,736 13,686
空头仓位 96,520 92,472
净仓位 -79,784 -78,786
欧元(125,000欧元为1口)
2月18日当周 前一周
多头仓位 88,634 75,048
空头仓位 80,035 81,977
净仓位 8,599 -6,929
英镑(62,500英镑为1口)
2月18日当周 前一周
多头仓位 76,271 53,199
空头仓位 53,948 42,527
净仓位 22,323 10,672
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月18日当周 前一周
多头仓位 14,188 12,166
空头仓位 17,016 11,611
净仓位 -2,828 555
加元(100,000加元为1口)
2月18日当周 前一周
多头仓位 27,756 27,745
空头仓位 92,756 86,673
净仓位 -65,000 -58,928
澳元(100,000澳元为1口)
2月18日当周 前一周
多头仓位 9,439 10,202
空头仓位 53,837 57,605
净仓位 -44,398 -47,403
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月18日当周 前一周
多头仓位 15,331 13,176
空头仓位 6,425 5,535
净仓位 8,906 7,641
(完)
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