《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月21日

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 72.95 -0.93 -1.26 2563096
搜狐 75.11 -0.54 -0.71 588271
网易 70.95 -0.23 -0.32 1121863
百度 172.66 -1.24 -0.71 2440391
台湾
台湾积体电路 17.74 +0.05 +0.28 1251158
联电 2.00 +0.00 +0.00 155717
日月光 4.96 +0.05 +1.02 64529
硅品精密 6.33 +0.01 +0.08 578998
和信超媒体 1.32 -0.01 -0.75 240289
友达 3.18 +0.19 +6.35 324897
中华电信 30.08 +0.20 +0.67 33754
台湾国际航电 51.97 +0.41 +0.80 2681927
香港
中国移动 47.87 +0.33 +0.69 155597
中国联通 13.14 +0.15 +1.15 121628
中国电信 45.39 +0.27 +0.60 11935
中芯国际 3.98 -0.21 -5.01 55362
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 33
(完)
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路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
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