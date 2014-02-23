版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 23日 星期日 09:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 72.95 -0.93 -1.26 2563096

搜狐 75.11 -0.54 -0.71 588271

网易 70.95 -0.23 -0.32 1121863

百度 172.66 -1.24 -0.71 2440391

台湾

台湾积体电路 17.74 +0.05 +0.28 1251158

联电 2.00 +0.00 +0.00 155717

日月光 4.96 +0.05 +1.02 64529

硅品精密 6.33 +0.01 +0.08 578998

和信超媒体 1.32 -0.01 -0.75 240289

友达 3.18 +0.19 +6.35 324897

中华电信 30.08 +0.20 +0.67 33754

台湾国际航电 51.97 +0.41 +0.80 2681927

香港

中国移动 47.87 +0.33 +0.69 155597

中国联通 13.14 +0.15 +1.15 121628

中国电信 45.39 +0.27 +0.60 11935

中芯国际 3.98 -0.21 -5.01 55362

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 33

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐