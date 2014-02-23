《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月21日

基金产业：法国大选在即，美国基金投资者最近一周减码欧股基金--理柏

路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。