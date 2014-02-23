全球金融：韩国和澳洲央行签署价值45亿美元的货币互换协议

路透首尔2月23日 - 韩国周日表示，已与澳洲签署价值约45亿美元的双边货币互换协议，旨在将金融动荡时期贸易结算受到的冲击最小化。

韩国央行在声明中称，该协议允许两国最多互换5万亿(兆)韩元(47亿美元)，或50亿澳元(45亿美元)。协议有效期三年，到期可延长。

“该协议将确保两国贸易即便遇到不利金融形势，都能够继续以本币结算，”韩国央行称。

韩国央行称，两国还可将这份货币互换协议用于其它非贸易结算用途。

澳洲是韩国在不到五个月内签署货币互换协议的第四个国家，这样做是为了能更好地应对未来可能的国际信贷市场紧缩。

此前，韩国先后与印尼、阿联酋和马来西亚签署了类似协议。

韩国央行称，以双边贸易额来看，澳洲是韩国2013年的第七大贸易伙伴。(完)