G20会议：最后公报提出更高的经济增长目标--消息

路透悉尼2月23日 - 20国集团(G20)一位官员周日表示，根据G20最后公报，将采纳在未来五年把经济增长率较当前规划水平再提高逾两个百分点的目标。

这位要求匿名的官员称，G20还承诺采取具体行动提高就业和增加投资。

该官员还称，成员国认识到许多发达经济体需要保持宽松货币政策。央行继续承诺谨慎调整货币政策，保持明确沟通并提防对全球经济的冲击。各国将继续合作并管控溢出效应。(完)