G20会议：最后公报提出更高的经济增长目标--消息

《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透悉尼2月23日 - 20国集团(G20)一位官员周日表示，根据G20最后公报，将采纳在未来五年把经济增长率较当前规划水平再提高逾两个百分点的目标。
这位要求匿名的官员称，G20还承诺采取具体行动提高就业和增加投资。
该官员还称，成员国认识到许多发达经济体需要保持宽松货币政策。央行继续承诺谨慎调整货币政策，保持明确沟通并提防对全球经济的冲击。各国将继续合作并管控溢出效应。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI