欧洲个股：汇丰控股将宣布发放24亿英镑奖金，料宣布获利大增--报导

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透伦敦2月22日 - 英国天空新闻台(Sky News)网站周六报导称，汇丰控股(HSBC) 将宣布2013年全球员工奖金总额为略低于24亿英镑(40亿美元)，并料将公布公司税前获利大幅上升。汇控是欧洲最大的银行。
天空新闻援引熟悉汇控情况的未具名消息人士称，汇控行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)将获得180万英镑奖金，他的薪酬总计为逾700万英镑，低于之前一年的740万英镑。
预计汇控在周一宣布将发放的奖金总额，同天还将公布全年业绩。奖金依然是个敏感话题，因为许多英国人仍然将2008年金融危机归咎于银行业，当时英国政府还被迫援助了苏格兰皇家银行 和莱斯银行集团 。
本月稍早的时候，巴克莱 将奖金额提高13%至24亿英镑，同时宣布裁员1.2万人的计划，激怒了政坛人士和工会。
天空新闻援引未具名消息人士称，汇控提高奖金的幅度将比业绩增幅小。
该新闻台还称，欧智华将获得的奖金只有他合同最高奖金额的一半略多。根据汇控长期激励计划，他还将获得价值370万英镑的延期股票奖励 。
据消息人士称，除了125万英镑的基本工资，欧智华还将获得代替养老金缴款的现金支付，最后总计将获得逾700万英镑。
汇控发言人拒绝对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
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