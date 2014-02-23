欧洲个股：汇丰控股将宣布发放24亿英镑奖金，料宣布获利大增--报导

路透伦敦2月22日 - 英国天空新闻台(Sky News)网站周六报导称，汇丰控股(HSBC) 将宣布2013年全球员工奖金总额为略低于24亿英镑(40亿美元)，并料将公布公司税前获利大幅上升。汇控是欧洲最大的银行。

天空新闻援引熟悉汇控情况的未具名消息人士称，汇控行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)将获得180万英镑奖金，他的薪酬总计为逾700万英镑，低于之前一年的740万英镑。

预计汇控在周一宣布将发放的奖金总额，同天还将公布全年业绩。奖金依然是个敏感话题，因为许多英国人仍然将2008年金融危机归咎于银行业，当时英国政府还被迫援助了苏格兰皇家银行 和莱斯银行集团 。

本月稍早的时候，巴克莱 将奖金额提高13%至24亿英镑，同时宣布裁员1.2万人的计划，激怒了政坛人士和工会。

天空新闻援引未具名消息人士称，汇控提高奖金的幅度将比业绩增幅小。

该新闻台还称，欧智华将获得的奖金只有他合同最高奖金额的一半略多。根据汇控长期激励计划，他还将获得价值370万英镑的延期股票奖励 。

据消息人士称，除了125万英镑的基本工资，欧智华还将获得代替养老金缴款的现金支付，最后总计将获得逾700万英镑。

汇控发言人拒绝对此置评。(完)