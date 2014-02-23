路透专访：新西兰元的强势令人不解--财长

路透悉尼2月23日 - 新西兰财长英格利希周日表示，新西兰元的强势令人不解，而且非常不利于该国的出口领域。

英格利希在悉尼出席20国集团(G20)会议期间对路透表示，新西兰元强势也是促进竞争力的因素。

“它一直是阻碍出口领域再平衡的重大不利因素，但它也是促进竞争力的催化剂，”英格利希表示。

“因此，如果美国经济升温导致货币估值变化，新西兰出口企业将从中受益，而且澳洲正在恢复信心与成长。”

从贸易加权汇率 来看，新西兰元距离2013年创下的纪录高位79.39不到2%，最新报78.03.

英格利希表示，评级机构警告称新西兰评级前景因外债因素而比较脆弱，本应打压新西兰元。但市场却继续推高新西兰元。

“这有点儿让人不解，”英格利希表示。

“我们不假称我们能够选择某个水准，因此我们的焦点在于我们可以控制的部分，即我们的内部竞争力。但愿，当其它经济体升温且其货币走强之时，我们能从中获得一些好处。”

新西兰不是G20成员国，这次是应主办国澳洲邀请出席会议。(完)