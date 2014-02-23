路透专访：新西兰元的强势令人不解--财长

《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透悉尼2月23日 - 新西兰财长英格利希周日表示，新西兰元的强势令人不解，而且非常不利于该国的出口领域。
英格利希在悉尼出席20国集团(G20)会议期间对路透表示，新西兰元强势也是促进竞争力的因素。
“它一直是阻碍出口领域再平衡的重大不利因素，但它也是促进竞争力的催化剂，”英格利希表示。
“因此，如果美国经济升温导致货币估值变化，新西兰出口企业将从中受益，而且澳洲正在恢复信心与成长。”
从贸易加权汇率 来看，新西兰元距离2013年创下的纪录高位79.39不到2%，最新报78.03.
英格利希表示，评级机构警告称新西兰评级前景因外债因素而比较脆弱，本应打压新西兰元。但市场却继续推高新西兰元。
“这有点儿让人不解，”英格利希表示。
“我们不假称我们能够选择某个水准，因此我们的焦点在于我们可以控制的部分，即我们的内部竞争力。但愿，当其它经济体升温且其货币走强之时，我们能从中获得一些好处。”
新西兰不是G20成员国，这次是应主办国澳洲邀请出席会议。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI