《综述》G20渴望更快的经济成长，但缺乏详细路线图

台湾经济指标预测--4月21日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
* G20同意给未来五年确定更快的成长目标--消息人士
* 将通过结构性改革促进经济成长，改革计划料在11月前达成共识
* 新兴国家要求央行协调行动的呼声得到支持
路透悉尼2月23日 - 一名消息人士称，20国集团(G20)已采纳未来五年经济成长至少增加2个百分点的目标，显示他们乐观认为危机期间的最严厉撙节阶段已经过去。
一名要求匿名的G20官员表示，为期两天的G20财长与央行总裁会议最后公报表示，他们将争取把整体经济成长提高“逾2个百分点”。
消息人士称，最终公报包括，承诺采取具体措施来增加投资和就业，以及其它一些改革措施。G20国家占全球经济的85%左右。
公报还认可新兴国家的担忧，即美联储应考虑缩减刺激政策带来的冲击。公报称，各国央行应该注意货币政策对于全球经济的影响。
消息人士称，G20公报还表示，国际货币基金组织(IMF)给予新兴国家更多发言权的改革陷入停滞，对此“深表遗憾”。
IMF为G20会议准备的一份文件估计，结构性改革将在未来五年把每年全球经济成长率提高约0.5个百分点，把全球经济产出提高2.25万亿美元 。G20此次提出的经济增长计划全盘借鉴了这份文件。
IMF预测今年全球经济成长3.75%，2015年成长4%。
目前上述成长目标仍然比较模糊，关于各国将如何达成目标以及如果达不到目标会有何后果，相关的路线图还没有。这次会议的目的是现在提出上述目标，然后让各国制订行动方案和经济成长策略，准备在11月的G20领导人峰会上提交。
就任何目标达成共识，对于G20来说都是一大进展。G20以前未能就财政和经常账目标达成共识。本次会议与前几次会议相比也发生了巨大变化，前几次他们还在争论应该强调经济增长还是预算节约。(完) (编译 张涛；审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- *外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月21日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单254亿台币。 --89乙1期17息19.68125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币。 --台电交割五年期公司债77.5亿台币。 --富邦人寿发行65亿台币无到期日累积次顺位公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)5,386.7亿台币： 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.