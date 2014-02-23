乌克兰情势：俄罗斯将推迟购买乌克兰欧元债券--财长

这项购债计划是去年12月俄罗斯总统普京和乌克兰总统亚努科维奇达成的150亿美元贷款计划的第二部分。

“上周我们谈论了购买20亿美元乌克兰欧元债券的事情。但自那以后，乌克兰政局发生重大变化。现在我们必须等到新政府成立后才会做出相关决定，”西卢安诺夫在悉尼对记者表示。