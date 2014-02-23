乌克兰情势：俄罗斯将推迟购买乌克兰欧元债券--财长

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透悉尼2月23日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫周日表示，俄罗斯将推迟购买20亿美元乌克兰欧元债券的计划，直到乌克兰成立新政府。
这项购债计划是去年12月俄罗斯总统普京和乌克兰总统亚努科维奇达成的150亿美元贷款计划的第二部分。
“上周我们谈论了购买20亿美元乌克兰欧元债券的事情。但自那以后，乌克兰政局发生重大变化。现在我们必须等到新政府成立后才会做出相关决定，”西卢安诺夫在悉尼对记者表示。
乌克兰议会周六投票罢黜了亚努科维奇。(完) (编译 白云; 审校 张涛)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
================== 今日重要政经消息================= 4月21日（周五） 公布1-3月失业率。 公布3月份消费物价指数（CPI）。 中国海外发展公布首季业绩。 中国建筑国际公布首季业绩。 中车时代电气公布首季业绩。 华润水泥控股公布首季业绩。 北京京客隆公布首季业绩。 上海电气公布首季业绩。 中国联通公布首季业绩。 14:00 晨鸣纸业在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公