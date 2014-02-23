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亚洲 | 2014年 2月 23日 星期日 12:34 BJT

乌克兰情势：俄罗斯将推迟购买乌克兰欧元债券--财长

路透悉尼2月23日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫周日表示，俄罗斯将推迟购买20亿美元乌克兰欧元债券的计划，直到乌克兰成立新政府。

这项购债计划是去年12月俄罗斯总统普京和乌克兰总统亚努科维奇达成的150亿美元贷款计划的第二部分。

“上周我们谈论了购买20亿美元乌克兰欧元债券的事情。但自那以后，乌克兰政局发生重大变化。现在我们必须等到新政府成立后才会做出相关决定，”西卢安诺夫在悉尼对记者表示。

乌克兰议会周六投票罢黜了亚努科维奇。(完) (编译 白云; 审校 张涛)
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