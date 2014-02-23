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货币新闻 | 2014年 2月 23日 星期日 14:46 BJT

G20会议：德国央行总裁魏德曼称，欧元区通缩风险很小

路透悉尼2月23日 - 德国央行总裁魏德曼周日在悉尼G20会议上称，不应高估新兴经济体对全球经济的影响。

他还表示，欧元区通缩风险很小，目前不存在通缩倾向。(完)
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