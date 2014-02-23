意大利政经：伦齐宣誓就任新总理，面临立即拿出成果的压力

* 伦齐面临压力，需要尽快拿出成果

* 预计在周一的信任投票中提出改革计划细节

* 在伦齐宣誓上任后，政府召开首次内阁会议

路透罗马2月22日 - 意大利中左派领导人伦齐周六就任，成为该国最年轻的总理。他因经济改革进展缓慢而挤掉前任总理之后，现在面临立即拿出改革成果的压力。

现年39岁的伦齐提出了一份低调的内阁成员名单，其中既有政治家也有技术专家，但没有能挑战其对政府控制力的人。因此，新政府的成败将被视为完全是伦齐的责任。

获提名的16位内阁成员平均年龄不到48岁，是意大利历史上人数最少，年龄最年轻的内阁之一。其中一半为女性，这一性别比例为有史以来最高。

商界和工会领导人反复警告称，政府必须采取紧急行动来拯救意大利脆弱的工业。数以千计的意大利企业破产，数以百万计的人失业。

“责任重大，不容失败，”代表工程领域劳工的UILM工会秘书长Rocco Palombella表示，“如果失败了，将没地方申诉。”

伦齐与规模较小的中右派政党NCD结成执政联盟，与当时妨碍前任总理莱塔改革努力的政治格局相同。此外，伦齐面临一个分裂的议会，前几任政府都难以控制这样的议会。

新组成的政府周六召开了首次会议，预计伦齐周一将赴参议院出席首次信任投票。议会下周将举行两次信任投票，届时他将公布其政策计划的更多细节。

新政府的首要事项将包括削减企业税负，修改妨碍雇主聘用新的长期员工的劳动市场法规。但这两项任务都将受到严密制约。

意大利的欧盟(EU)伙伴曾明确表示，不愿意给予新政府打破借款限额的空间，同时工会则反对放松严格的雇用与解雇规定。(完)