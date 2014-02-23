意大利政经：伦齐宣誓就任新总理，面临立即拿出成果的压力

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
* 伦齐面临压力，需要尽快拿出成果
* 预计在周一的信任投票中提出改革计划细节
* 在伦齐宣誓上任后，政府召开首次内阁会议
路透罗马2月22日 - 意大利中左派领导人伦齐周六就任，成为该国最年轻的总理。他因经济改革进展缓慢而挤掉前任总理之后，现在面临立即拿出改革成果的压力。
现年39岁的伦齐提出了一份低调的内阁成员名单，其中既有政治家也有技术专家，但没有能挑战其对政府控制力的人。因此，新政府的成败将被视为完全是伦齐的责任。
获提名的16位内阁成员平均年龄不到48岁，是意大利历史上人数最少，年龄最年轻的内阁之一。其中一半为女性，这一性别比例为有史以来最高。
商界和工会领导人反复警告称，政府必须采取紧急行动来拯救意大利脆弱的工业。数以千计的意大利企业破产，数以百万计的人失业。
“责任重大，不容失败，”代表工程领域劳工的UILM工会秘书长Rocco Palombella表示，“如果失败了，将没地方申诉。”
伦齐与规模较小的中右派政党NCD结成执政联盟，与当时妨碍前任总理莱塔改革努力的政治格局相同。此外，伦齐面临一个分裂的议会，前几任政府都难以控制这样的议会。
新组成的政府周六召开了首次会议，预计伦齐周一将赴参议院出席首次信任投票。议会下周将举行两次信任投票，届时他将公布其政策计划的更多细节。
新政府的首要事项将包括削减企业税负，修改妨碍雇主聘用新的长期员工的劳动市场法规。但这两项任务都将受到严密制约。
意大利的欧盟(EU)伙伴曾明确表示，不愿意给予新政府打破借款限额的空间，同时工会则反对放松严格的雇用与解雇规定。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。