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货币新闻 | 2014年 2月 23日 星期日 14:43 BJT

G20会议：中国致力于实现7-8%的经济增长率--央行行长

路透北京2月23日 - 中国央行行长周小川周日在悉尼G20会议上称，中国致力于实现7-8%的经济增长率，这样的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长、使全球环境更可持续。

中国央行网站周日发布的文章显示，周小川没有给出实现这一增长率的时间框架，但表示，中国正在推进金融改革，并努力保持经济稳定增长。中国政府没有公布对今年经济增长的预测。2013年中国GDP实现同比增长7.7%。

周小川称，中国对金融风险保持警惕，并密切关注”影子银行“。中国“影子银行”总体规模不大，但近期增长较快。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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