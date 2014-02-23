G20会议：中国致力于实现7-8%的经济增长率--央行行长

《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透北京2月23日 - 中国央行行长周小川周日在悉尼G20会议上称，中国致力于实现7-8%的经济增长率，这样的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长、使全球环境更可持续。
中国央行网站周日发布的文章显示，周小川没有给出实现这一增长率的时间框架，但表示，中国正在推进金融改革，并努力保持经济稳定增长。中国政府没有公布对今年经济增长的预测。2013年中国GDP实现同比增长7.7%。
周小川称，中国对金融风险保持警惕，并密切关注”影子银行“。中国“影子银行”总体规模不大，但近期增长较快。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI