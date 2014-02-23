G20会议：悉尼会议之后决策者的评论摘要

路透2月23日 - 20国集团(G20)已采纳未来五年经济成长至少增加2个百分点的目标，显示他们乐观认为危机期间的最严厉撙节阶段已经过去。

消息人士称，最终公报包括，承诺采取具体措施来增加投资和就业，以及其它一些改革措施。G20国家占全球经济的85%左右。

以下是主要决策者的言论摘要。

澳洲国库部长霍基：

各国将在布里斯班峰会上提出各自的整体经济成长计划。目标是把G20国内生产总值(GDP)提高2%或更多。我们没有面向各国的中心计划。

与会者承认，主要发达国家的货币政策动向将影响新兴经济体，并正确认识到，需要在可预见的将来把这点考虑在内。

关于经济成长：我们争取在未来五年把全球经济成长提高逾2万亿美元，在全球创造出数千万个就业。我们知道，必须为此制订相应的政策。每个国家都必须出力。不同的国家将面临不同的挑战。

关于中国：中国必须以务实态度对待经济成长速度。

监管：人们意识到，我们必须避免在市场监管方面过于狂热，有些地区可能存在这种问题。我们必须确定重要的监管改革已经完成和结束。从那之后，我们可以有一个比较稳定的监管环境。

美国财长杰克卢：

关于经济：我们看到复苏正在变得更加稳固，但仍然面临挑战。

关于税务：美国欢迎关于推进税务改革方面的共识，希望确保跨国企业都合理缴税。

日本央行总裁黑田东彦：

关于日本央行的刺激政策：结束长期通缩，不仅对日本自己有利，而且全球经济也将受益。我们已在各种国际场合解释这点，我认为我们的观点已被G20成员国所理解。

关于欧洲：欧元区通胀确实在放缓，但经济正在触底，而且通胀预期稳守在欧洲央行的目标水准附近。总体来看，我认为该地区不会滑入通缩。该地区仍然是全球最大的单一经济实体，因此我希望它的经济复苏，并逐渐走向欧洲央行的通胀目标。

德国央行总裁魏德曼：

关于通缩风险：欧元区通缩风险很小，目前欧元区不存在通缩倾向。德国的名义工资增长，可以在一定程度上对抗(欧元区)通缩风险。

关于新兴经济体：不应高估新兴经济体对全球经济的影响。

德国财政部长朔伊布勒：

关于G20目标：政府可以设定一些目标，而且他们有能力实现这些目标。例如，他提到财政目标，比如赤字与债务。

可以达到什么样的增长速度，要经过一个非常复杂的过程。

政治家无法保证这个过程会达到什么结果。

实现较高经济成长速度的一个条件是，持续削减过高的赤字。

稳健的预算政策与合理的经济成长政策不矛盾。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德：

全球经济成长近几个月增强，主要是受发达经济体驱动，新兴经济体的金融市场与资本流动波动加剧，以及发达经济体的通胀较低，未来将构成重要挑战。有必要采取进一步行动和加强国际合作，以推动更强劲的全球复苏--可持续的并能带动就业健康成长的复苏--并对抗实际的以及潜在的风险。

中国人民银行行长周小川：

中国将与其他G20国家一道提升生产力，推动结构改革，促进GDP增长。中国将致力于平衡GDP增长、结构改革和稳定之间的关系。7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长、使全球环境更可持续。

中国政府高度重视经济运行中存在的风险，参照和学习国际经验教训，对“影子银行”实行有效监管。中国“影子银行”总体规模不大，但近期增长较快，我们正谨慎应对。

周小川行长还呼吁各方尽快采取切实行动，落实G20各国在历次峰会上对IMF改革的承诺，确保2010年IMF份额和治理改革方案尽快生效，并启动下一轮份额总检查。这对维护国际社会对全球金融体系的信心和G20的信誉、保证IMF的合法性与可信度至关重要。(完)