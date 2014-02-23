乌克兰情势：议会罢免总统亚努科维奇，前总理蒂莫咸科获释

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透基辅2月23日 - 在反对者公开抗议了三个月后，乌克兰议会最终投票罢免了总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)，他的主要对手蒂莫咸科(Yulia Tymoshenko)从狱中释放后在基辅发表慷慨激昂的演说时，盛赞示威者为”英雄“。
蒂莫咸科从狱中释放标志着乌克兰出现重大转变。亲俄的亚努科维奇被免去总统职务，将使乌克兰疏远俄罗斯，更亲近欧洲。
乌克兰议会在宣布依据宪法亚努科维奇将不能履行总统职务后，议员均鼓掌喝彩并奏起了国歌。总统选举将提前在5月25日进行。
一电视台播出对亚努科维奇在东北部城市Kharkiv接受的访问显示，他声称不会辞职，也不会离开乌克兰，并称议会决定是”非法的“。
国际文传电讯社称，在亚努科维奇试图从东部城市Donetsk搭机离境时，边境士兵拒绝给他放行。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
================== 今日重要政经消息================= 4月21日（周五） 公布1-3月失业率。 公布3月份消费物价指数（CPI）。 中国海外发展公布首季业绩。 中国建筑国际公布首季业绩。 中车时代电气公布首季业绩。 华润水泥控股公布首季业绩。 北京京客隆公布首季业绩。 上海电气公布首季业绩。 中国联通公布首季业绩。 14:00 晨鸣纸业在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公