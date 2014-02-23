乌克兰情势：议会罢免总统亚努科维奇，前总理蒂莫咸科获释

路透基辅2月23日 - 在反对者公开抗议了三个月后，乌克兰议会最终投票罢免了总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)，他的主要对手蒂莫咸科(Yulia Tymoshenko)从狱中释放后在基辅发表慷慨激昂的演说时，盛赞示威者为”英雄“。

蒂莫咸科从狱中释放标志着乌克兰出现重大转变。亲俄的亚努科维奇被免去总统职务，将使乌克兰疏远俄罗斯，更亲近欧洲。

乌克兰议会在宣布依据宪法亚努科维奇将不能履行总统职务后，议员均鼓掌喝彩并奏起了国歌。总统选举将提前在5月25日进行。

一电视台播出对亚努科维奇在东北部城市Kharkiv接受的访问显示，他声称不会辞职，也不会离开乌克兰，并称议会决定是”非法的“。

国际文传电讯社称，在亚努科维奇试图从东部城市Donetsk搭机离境时，边境士兵拒绝给他放行。(完)