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市场报道 | 2014年 2月 23日 星期日 16:40 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月18日持仓报告(表)

路透2月21日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年2月18日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(162,959口)

45,352 59,186 26,856 77,991 58,421 150,199 144,463 12,760 18,496

较2月11日变动(未平仓合约：减少2,037口)

-1,555 -5,771 4,606 -4,707 673 -1,656 -492 -381 -1,545

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.8 36.3 16.5 47.9 35.9 92.2 88.6 7.8 11.4

各类交易商数量(总计为236家)

60 99 64 51 53 151 187(完) (编译 白云; 审校 张涛)
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