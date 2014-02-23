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市场报道 | 2014年 2月 23日 星期日 16:40 BJT

CFTC报告：COMEX期金2月18日持仓报告(表)

路透2月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(390,535口)

164,478 79,847 27,630 159,449 251,200 351,557 358,677 38,978 31,858

较2月11日变动(未平仓合约：增加13,562口)

7,692 -5,738 4,966 -2,707 16,390 9,951 15,618 3,611 -2,056

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.1 20.4 7.1 40.8 64.3 90.0 91.8 10.0 8.2

各类交易商数量(总计为273家)

112 79 66 49 54 195 173(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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