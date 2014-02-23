CFTC报告：COMEX期金2月18日持仓报告(表)

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透2月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(390,535口)
164,478 79,847 27,630 159,449 251,200 351,557 358,677 38,978 31,858
较2月11日变动(未平仓合约：增加13,562口)
7,692 -5,738 4,966 -2,707 16,390 9,951 15,618 3,611 -2,056
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
42.1 20.4 7.1 40.8 64.3 90.0 91.8 10.0 8.2
各类交易商数量(总计为273家)
112 79 66 49 54 195 173(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。