CFTC报告：NYMEX原油期货2月18日持仓报告(表)

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透2月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,650,294口)
512,044 95,603 521,373 518,891 942,843 1552308 1559819 97,986 90,475
较2月11日变动(未平仓合约：增加3,879口)
25,302 -8,805 -12,229 -14,915 19,273 -1,842 -1,761 5,721 5,640
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.0 5.8 31.6 31.4 57.1 94.1 94.5 5.9 5.5
各类交易商数量(总计为321家)
129 62 139 90 105 282 264(完) (编译 白云; 审校 张涛)
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。