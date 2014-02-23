CFTC报告：NYMEX原油期货2月18日持仓报告(表)

更正-****欧洲经济指标预测--4月21日-4月28日****

(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI