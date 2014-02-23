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市场报道 | 2014年 2月 23日 星期日 16:39 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月18日持仓报告(表)

路透2月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,650,294口)

512,044 95,603 521,373 518,891 942,843 1552308 1559819 97,986 90,475

较2月11日变动(未平仓合约：增加3,879口)

25,302 -8,805 -12,229 -14,915 19,273 -1,842 -1,761 5,721 5,640

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.0 5.8 31.6 31.4 57.1 94.1 94.5 5.9 5.5

各类交易商数量(总计为321家)

129 62 139 90 105 282 264(完) (编译 白云; 审校 张涛)
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