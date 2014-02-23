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市场报道 | 2014年 2月 23日 星期日 16:39 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货2月18日持仓报告(表)

路透2月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(171,549口)

78,695 22,455 16,349 58,345 122,584 153,389 161,388 18,160 10,161

较2月11日变动(未平仓合约：减少7,402口)

6,265 303 -2,929 -9,134 -4,193 -5,798 -6,819 -1,604 -583

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.9 13.1 9.5 34.0 71.5 89.4 94.1 10.6 5.9

各类交易商数量(总计为249家)

110 52 52 60 71 190 157(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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