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市场报道 | 2014年 2月 23日 星期日 16:38 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货2月18日持仓报告(表)

路透2月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(691,005口)

277,727 78,396 105,440 246,523 405,475 629,690 589,311 61,315 101,694

较2月11日变动(未平仓合约：增加7,796口)

14,487 4,919 -12,011 1,278 12,282 3,754 5,190 4,042 2,606

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.2 11.3 15.3 35.7 58.7 91.1 85.3 8.9 14.7

各类交易商数量(总计为554家)

186 145 175 128 185 416 430 (完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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