版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 23日 星期日 16:37 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货2月18日持仓报告(表)

路透2月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,385,213口)

352,188 298,684 223,355 671,428 612,843 1246971 1134882 138,242 250,331

较2月11日变动(未平仓合约：增加38,253口)

4,974 -13,119 8,687 21,816 46,354 35,477 41,922 2,776 -3,669

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.4 21.6 16.1 48.5 44.2 90.0 81.9 10.0 18.1

各类交易商数量(总计为714家)

145 167 176 244 320 514 567(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐