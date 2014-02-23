CFTC报告：CBOT小麦期货2月18日持仓报告(表)

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透2月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(422,829口)
133,941 160,915 77,441 176,310 139,897 387,692 378,253 35,137 44,576
较2月11日变动(未平仓合约：减少14,855口)
-2,736 -16,245 -829 -11,493 4,402 -15,058 -12,672 203 -2,183
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.7 38.1 18.3 41.7 33.1 91.7 89.5 8.3 10.5
各类交易商数量(总计为369家)
117 123 119 96 96 279 286(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。