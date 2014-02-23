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市场报道 | 2014年 2月 23日 星期日 16:37 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月18日持仓报告(表)

路透2月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年2月18芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(422,829口)

133,941 160,915 77,441 176,310 139,897 387,692 378,253 35,137 44,576

较2月11日变动(未平仓合约：减少14,855口)

-2,736 -16,245 -829 -11,493 4,402 -15,058 -12,672 203 -2,183

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.7 38.1 18.3 41.7 33.1 91.7 89.5 8.3 10.5

各类交易商数量(总计为369家)

117 123 119 96 96 279 286(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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