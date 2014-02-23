新闻稿：悉尼G20财经官员会议公报

路透悉尼2月23日 - 以下是20国集团(G20)2月22-23日悉尼财长及央行总裁会议公报，略有删减。

1、我们乐见最近全球经济改善迹象，尤其是美国、英国和日本经济成长增强，以及中国和许多新兴市场经济体持续稳健成长，而且欧元区恢复成长。一些重要的尾部风险已减小。

2、尽管最近出现这些改善，但全球经济距离强劲、可持续且均衡的增长仍然很远。我们同意，全球经济在某些需求领域仍然疲弱，而且经济成长仍不够强劲，难以让我们的公民恢复就业和满足其发展愿望。最近金融市场波动、公共债务水平较高、全球失衡局面持续以及某些经济体仍然脆弱，突显仍然需要应对诸多重要挑战。

3、没有自满的空间。解决这些挑战需要一些雄心。在保持财政可持续性和金融稳定性的情况下，我们决心采取新措施以大幅提高全球经济成长速度。我们将制订雄心勃勃但又切实可行的政策，争取未来五年把我们总体GDP在现有政策可达到的水平上再提高2%以上。这相当于把实质GDP再提高2万亿美元，将大量增加就业。为了实现这一目标，除了宏观经济政策以外，我们G20各国将采取具体措施，包括增加投资、提高就业与参与率、改善贸易与促进竞争。这些行动将构成我们全面成长战略以及布里斯班行动计划的基础。

4、我们承认，许多发达经济体的货币政策需要保持宽松，而且应该在适当的时候恢复正常化，具体时间取决于物价稳定和经济成长前景。这个最终进展将有利于全球经济，降低对宽松货币政策的依赖中期内有利于金融稳定。在过渡阶段，经济政策可以通过提高民间领域需求，包括投资，来提供帮助。我们都准备随时采取必要措施来维持物价稳定，及时应对通缩及通胀压力。我们各家央行都继续承诺，将继续谨慎调整货币政策并明确沟通，即保持信息交流并提防对全球经济的冲击。

5、随着市场对各种政策调整以及各国形势做出反应，资产价格与汇率也相应调整。这有时可能导致过度波动并损害经济成长。虽然许多经济体对此有所准备，但我们的主要对策是继续增强和调整我们的国内宏观经济、结构与财政政策框架。汇率灵活性也可以促进我们的经济调整。有些政策空间已经减小的经济体可能需要重建财政缓冲。我们相互之间将始终保持政策沟通，并与公众沟通。我们将继续合作管控对其它国家的溢出效应，并确保全球安全网持续有效。

6、我们将继续灵活实施财政策略，把近期经济状况考虑在内，以便支持经济成长和创造就业，同时让债务与GDP比率保持在可持续的水平。我们将继续致力于改善这些方面，将其作为成长战略的组成部分。

7、我们决心创造有利于增加投资的环境，尤其是在基础设施和中小型企业领域。这对于全球经济在中短期内转向更加强劲的增长非常关键。我们将采取改革措施，建立更加完善和可预期的政策及监管框架、强调市场激励与约束的作用，以消除不利于民间投资的障碍。这些措施，以及促进长期民间部门投资、最大化公共部门资本支出的影响、增强多边发展银行促进作用的其它措施，将是我们增长战略和布里斯班行动计划的重要内容。

8、我们深感遗憾，2010年达成共识的IMF配额与治理改革尚未生效，第15次配额全面评估未在2014年1月之前完成。我们的最优先事务仍然是批准2010年改革方案，我们敦促美国在4月的下次会议之前做到这点。4月我们将观察这一优先任务的进展情况，并在2015年1月前完成第15次全面配额评估。

9、我们致力于对《解决税基侵蚀和利润转移》（Addressing Base Erosion and Profit Shifting ,BEPS）做出全球响应。在经济活动产生利润和创造出价值的地方，应该对利润征税。我们继续全面支持G20/OECD BEPS行动计划，并期待按各方已同意的时间表取得进展。到布里斯班峰会召开时，我们将开始提出有效的、切实的和可持续的措施，在所有产业应对BEPS问题，包括传统产业、数字以及数字化企业。我们支持通用报告标准，以便相互自动交换税务信息，并将与所有相关各方合作，包括我们的金融机构，在9月会议上详细制订我们的实施方案。同时，我们预期2015年末开始在G20范围内自动交换税务信息。我们呼吁有能力的地区及早采纳这一标准。我们呼吁各金融中心也像我们一样做出承诺。我们将与低收入及发展中国家接触，并提供支持，以便他们可以从我们的税务改革得到好处。

10、2014年，我们致力于在布里斯班会议之前完成针对全球金融危机提出的核心改革的主要内容：建立更强韧的金融机构；结束太大而不能倒；解决影子银行风险；让衍生品市场变得更加安全。

11、我们感谢各国际组织及相关机构为本次会议所做的努力。(完)