中国经济：7%-8%的GDP增速适合中国，也有利于全球--央行行长

路透上海2月23日 - 尽管中国还没有公布新的一年经济增长目标，但央行行长周小川表示，中国将致力于平衡国内生产总值(GDP)增长、结构改革和稳定之间的关系。7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长。

周小川在二十国集团(G20)财长和央行行长会议行长会议上的发言并称，中国政府将继续采取政策调整措施降低对外失衡。2013年经常账户占GDP比例下降至2.1%，表明再平衡调整继续取得重大进展。

他并指出，中国高度重视经济运行中存在的风险，尽管“影子银行”总体规模不大，但近期增长较快，因此要对其实行有效监管和谨慎应对。

另外，当前债务占GDP比例上升，已经引起政府重视。家庭负债不高，公司债务偏高，高储蓄可能通过商业银行渠道拉动信贷增长和债务上升。

回顾2013年，周小川认为，当年中国GDP实现同比7.7%的增幅，略低于近10年以来平均水平，放缓原因有以下几方面：

一是新的投资涌入基础设施建设项目，可能造成产能下降。

二是政府更多鼓励兼顾环境保护，导致生产成本增加，但这也是政府鼓励绿色发展的好迹象。

三是一些结构调整和改革有利于增强经济长期基本面，但短期内可能会有负面影响。

一起参会的中国财政部部长楼继伟指出，中国制造业占GDP比重最高曾达到将近60%，但同时带来了环境污染、产能过剩的问题。未来制造业占比还会有所下降，中国将通过改革特别是城镇化改革带动投资和消费需求,实现经济可持续增长。(完)

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