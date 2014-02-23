中国央行：尚未看到资本流出迹象，汇率改革利大于弊--副行长

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透北京2月23日 - 中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲日前称，一个国家受外部冲击影响的程度主要取决于该国的基本面，近期新兴市场表现分化，中国尚未看到资本流出的情况；汇率改革有利有弊，但总体上利大于弊。
“波动从直接原因看，可能跟美国的量化宽松（QE）及近期QE的退出有关，”易纲周六在北京一研讨会上称，“同样是新兴市场，资本流出在中国没有观察到，或者基本没有观察到...不同的新兴市场产生了不同的现象，这次可以说是一次在冲击下新兴市场发生了分化的典型的案例。”
易纲去年底即表示，目前中国外汇储备已经足够，边际成本已经大于边际收益。此次他称，还是希望藏汇于民，希望企业和个人分散投资，以达到资源更合理的配置。
易纲并表示，外汇储备坚持分散化投资策略，无论是币种、资产，还是国别、行业。收益相当不错，远远高于投资市场所在国的消费者物价指数（CPI），可做到储备的保值增值。
他还表示，中国当前尚没有明确的利率走廊，央行所为皆为在兼顾多货币政策目标下，保持一个其认为合理的流动性总量。
近日人民币意外急贬令市场人士惊诧错愕。人民币兑美元 本周二起连贬四日，累计下跌0.45%，究意是市场行为还是政策意图引导，引发各种猜想。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
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