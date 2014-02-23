重温稿-中国央行：尚未看到资本流出迹象，汇率改革利大于弊--副行长

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透北京2月23日 - 中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲日前称，一个国家受外部冲击影响的程度主要取决于该国的基本面，近期新兴市场表现分化，中国尚未看到资本流出的情况；汇率改革有利有弊，但总体上利大于弊。
“波动从直接原因看，可能跟美国的量化宽松（QE）及近期QE的退出有关，”易纲周六在北京一研讨会上称，“同样是新兴市场，资本流出在中国没有观察到，或者基本没有观察到...不同的新兴市场产生了不同的现象，这次可以说是一次在冲击下新兴市场发生了分化的典型的案例。”
易纲去年底即表示，目前中国外汇储备已经足够，边际成本已经大于边际收益。此次他称，还是希望藏汇于民，希望企业和个人分散投资，以达到资源更合理的配置。
易纲并表示，外汇储备坚持分散化投资策略，无论是币种、资产，还是国别、行业。收益相当不错，远远高于投资市场所在国的消费者物价指数（CPI），可做到储备的保值增值。
他还表示，中国当前尚没有明确的利率走廊，央行所为皆为在兼顾多货币政策目标下，保持一个其认为合理的流动性总量。
近日人民币意外急贬令市场人士惊诧错愕。人民币兑美元 本周二起连贬四日，累计下跌0.45%，究意是市场行为还是政策意图引导，引发各种猜想。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(