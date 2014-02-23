《一周经济焦点》欧元区通胀数据将成欧洲央行政策风向球

《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
**背后可能有更重要的原因**
除了天气和库存因素以外，疲弱状态是否另有缘由，要到春季天气变暖时才会有定论。
“如果观察过去六周左右疲弱范围之广，比如零售销售报告和就业疲弱状态，我认为肯定符合部分人士的看法，即除了那两项短期因素，还存在更重要的因素，”他说。
天气因素会影响耐久财订单，比如建筑行业的资本财。
与此同时，中国经济也确实在走软。
调查显示，中国2月制造业活动再度萎缩，尽管其萎缩幅度不大，但也足以让该地区市场感到不安。
汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月初值数据降至48.3，为去年7月以来最低水准。上月终值为49.5。
将于周六出炉的中国官方PMI数据会提供更多指引，可能强化一些分析师的观点，即认为中国需要放宽政策来支持7.5%的经济增速，虽然持这种观点的分析师还占少数。
将于周四公布的日本数据料显示，1月制造业活动加速。之前日本公布的第四季经济成长数据令人失望，令安倍政府大举刺激举措的效果笼罩疑云。
周四日本还将公布通胀报告，或显示其核心通胀率盘旋在1%上方的五年高位，但仍远低于日本央行2%的目标。
上周的路透调查显示，随着日本政府的刺激举措效果开始减弱，日本央行料在夏季前进一步放宽货币政策，以提振经济。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 徐文焰/张涛)
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI