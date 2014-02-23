《一周经济焦点》欧元区通胀数据将成欧洲央行政策风向球

**背后可能有更重要的原因**

除了天气和库存因素以外，疲弱状态是否另有缘由，要到春季天气变暖时才会有定论。

“如果观察过去六周左右疲弱范围之广，比如零售销售报告和就业疲弱状态，我认为肯定符合部分人士的看法，即除了那两项短期因素，还存在更重要的因素，”他说。

天气因素会影响耐久财订单，比如建筑行业的资本财。

与此同时，中国经济也确实在走软。

调查显示，中国2月制造业活动再度萎缩，尽管其萎缩幅度不大，但也足以让该地区市场感到不安。

汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月初值数据降至48.3，为去年7月以来最低水准。上月终值为49.5。

将于周六出炉的中国官方PMI数据会提供更多指引，可能强化一些分析师的观点，即认为中国需要放宽政策来支持7.5%的经济增速，虽然持这种观点的分析师还占少数。

将于周四公布的日本数据料显示，1月制造业活动加速。之前日本公布的第四季经济成长数据令人失望，令安倍政府大举刺激举措的效果笼罩疑云。

周四日本还将公布通胀报告，或显示其核心通胀率盘旋在1%上方的五年高位，但仍远低于日本央行2%的目标。