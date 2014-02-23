全球外汇市场2月24日主要消息

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
(除特别说明外，均为GM时间)
0900 - 德国2月IFO企业景气判断指数
1000 - 欧元区1月通胀率终值
-- - 美国2月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值
1330 - 美国1月芝加哥联邦储备银行全国活动指数
1530 - 美国2月达拉斯联储制造业指数
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
================== 今日重要政经消息================= 4月21日（周五） 公布1-3月失业率。 公布3月份消费物价指数（CPI）。 中国海外发展公布首季业绩。 中国建筑国际公布首季业绩。 中车时代电气公布首季业绩。 华润水泥控股公布首季业绩。 北京京客隆公布首季业绩。 上海电气公布首季业绩。 中国联通公布首季业绩。 14:00 晨鸣纸业在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公