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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 06:24 BJT

全球外汇市场2月24日主要消息

(除特别说明外，均为GM时间)

0900 - 德国2月IFO企业景气判断指数

1000 - 欧元区1月通胀率终值

-- - 美国2月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值

1330 - 美国1月芝加哥联邦储备银行全国活动指数

1530 - 美国2月达拉斯联储制造业指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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