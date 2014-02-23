《焦点》20国集团同意关闭课税漏洞，让跨国企业无可遁逃

路透悉尼2月23日 - 全球主要国家周日同意拟定更为严格的跨境课税规定，以关闭那些让星巴克 、谷歌 、苹果 及亚马逊 等跨国企业规避税赋的漏洞。

20国集团(G20)签署了一套跨境分享银行帐户资讯的共同标准，当中包括自2015年底开始自动交流成员国间的资讯。

“部分跨国企业并未缴纳应付的税，”澳洲国库部长霍基表示，“我们需要做出全球性的回应。”本次G20会议由澳洲主办。

之前有多项报导指出，许多企业将获利从高税赋国家移转至税制较为宽松的国家，从而引发美国和英国等地的公众质疑。

根据研究机构Tax Justice Network，全球避税行动每年所逃避的税款可能超过3万亿(兆)美元，在此同时藏匿在租税天堂的金额可能多达32万亿美元，是美国国内生产总值(GDP)的两倍。