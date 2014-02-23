《焦点》20国集团同意关闭课税漏洞，让跨国企业无可遁逃

《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透悉尼2月23日 - 全球主要国家周日同意拟定更为严格的跨境课税规定，以关闭那些让星巴克 、谷歌 、苹果 及亚马逊 等跨国企业规避税赋的漏洞。
20国集团(G20)签署了一套跨境分享银行帐户资讯的共同标准，当中包括自2015年底开始自动交流成员国间的资讯。
“部分跨国企业并未缴纳应付的税，”澳洲国库部长霍基表示，“我们需要做出全球性的回应。”本次G20会议由澳洲主办。
之前有多项报导指出，许多企业将获利从高税赋国家移转至税制较为宽松的国家，从而引发美国和英国等地的公众质疑。
根据研究机构Tax Justice Network，全球避税行动每年所逃避的税款可能超过3万亿(兆)美元，在此同时藏匿在租税天堂的金额可能多达32万亿美元，是美国国内生产总值(GDP)的两倍。
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI