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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 07:17 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超660万股

路透东京2月24日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下单情况：

日股(单位：百万股)

买单 24.1

卖单 17.5

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净买单 6.6 (完)
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