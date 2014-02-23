欧洲经济指标预测--2月24日-3月3日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日当周 2月24日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 110.6 110.6 IFO企业现况指数 112.8 112.4 IFO企业预期指数 108.2 108.9 1000 欧元区通胀率(较上月) 1月终值 -1.1% +0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% 2月24日-3月7日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 +0.6% +0.7% (较上年同期) +8.9% +8.8% 2月25日(二) 0700 德国GDP详细报告(较上季) 第四季 +0.4% +0.4% 0745 法国企业景气指数 2月 100 100 0900 意大利消费者信心 2月 98.5 98.0 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.10% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 15 14 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差34.3 2月26日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 1月 -- 1.81 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 8.2 8.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.8% 2月27日(四) 0645 瑞士GDP(较上季) 第四季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.9% 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -0.2% 持平 (较上年同期) -2.4% -2.3% 0745 法国消费者信心指数 2月 86 86 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 419.6 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1.0 减少2.8 未经季节调整失业人数(万人) 320 310 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 292.7 0900 意大利企业信心指数 2月 98 97.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +1.1% +1.0% 民间贷款 -2.1% -2.3% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.3% 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 +1.1% +1.2% (较前月) +0.7% -0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.6% -0.6% (较上年同期) +1.3% +1.3% 1500 欧元区企业景气指数 2月 0.20 0.19 经济景气指数 100.9 100.9 工业景气指数 负4.0 负3.9 服务业景气指数 2.5 2.3 消费者信心指数 负12.7 负11.7 消费者通胀预期指数 -- 15.1 销售物价预期指数 -- 2.2 2月28日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 -7 -7 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +1.0% -2.5% (较上年同期) -1.2% -2.4% 0745 法国消费者支出 1月 +0.2% -0.1% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 1月 -- +0.2% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 2.00 1.98 0900 意大利失业率 1月 12.7% 12.7% 1000 欧元区通胀率 2月初值 +0.7% -- 1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 -- +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 意大利HICP(较前月) 2月初值 -0.1% -2.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1000 欧元区失业率 1月 12.0% 12.0% 3月3日当周 3月3日(一) 0830 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.1 0843 意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 53.1 0848 法国Markit制造业PMI 2月 -- 48.5 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 2月 -- 54.7 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 -- 53.0 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 56.7(完)