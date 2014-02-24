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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 08:00 BJT

金砖国家：2月21日股汇市收盘纵览

路透2月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月21日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升8.64点至959.26点。

中国股市：沪综指收挫逾1%创一个半月最大跌幅，石化等权重股领跌

中国汇市：人民币连四天收贬至6.09元，本周急挫0.4%后企业缩手

香港股市：反弹收高，但受中国忧虑制肘

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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 上涨0.19%至47,380.24点。

拉美汇市：巴西雷亚尔延续涨势，兑美元收报2.3453

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南非股市：再创纪录收盘高位，医药公司Aspen Pharmacare 上涨，之前其公布上半财年获利上升，而且兰特下跌帮助支撑矿业类股。指标Top-40绩优股指数 涨0.69%，报42,952.99点， 为纪录最高收位。综合指数 升0.64%，报47,452.24点。

南非汇市：兰特兑美元午后转升，因全球厌恶风险情绪降温

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印度股市：收高，为六日来第五天收升，全球市场复苏帮助提振ITC等蓝筹股从前一交易日的跌势中反弹，ACC等水泥厂商上扬，因预期水泥价格将上升。指标BSE指数 收升0.8%至20,700.75点；NSE指数 上扬1.05%，收报6,155.45点。

印度汇市：印度卢比上扬，外资继续卖出美元，投资印度股市，因随着调查显示美国制造业表现亮丽帮助提振亚洲股市，冒险意愿升温。卢比兑美元 收在62.12/13， 周四收盘报62.26/27。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,315.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨5.5点或0.77%，至716.73点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.8%至35.4890卢布；卢布兑欧元 上扬0.67%至48.7530卢布。(完) (整理 李爽 审校 于春红)
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