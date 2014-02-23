韩国个股：LG电子计划今年营收增速达到市场整体增幅的两倍

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透首尔2月24日 - 韩国LG电子 希望扩大旗下智能手机产品线，从而帮助公司今年的营收增长速度达到市场整体增速的两倍。该公司正力争夺回全球第三大智能手机生产商的地位。
LG电子去年的市占率还不到5%，被中国华为 赶超。该公司移动事业总裁钟书伯在巴塞罗那商品交易会上对记者称，公司还计划销售一款智能手表，可与竞争对手推出的手机实现互联。
LG电子去年智能手机销量达到4,770万部的纪录高位，较2012年大增81%。但在花费巨资进行促销，以缩小与三星电子 和苹果 的差距后，LG电子移动部门需要更快增长才能扭亏为盈。
该公司拟面向更大消费群体推出更多机型以提高销量，在巴塞罗那展销会期间就推出了G2 Mini手机，这是公司旗舰机型G2的低价版本。
“我预计二线手机厂商今年对市场份额的争夺将更加激烈，价格战自然也将愈演愈烈，”钟书伯称。
他表示，LG移动业务可能还要过一段时期才能实现获利，因为其在今年将继续砸下重金促销高端机型。
他指出，随着智能手机越来越普及，在发达经济体市场的高端手机销量增长正在放慢，今年整体手机销量增幅可能达到市场普遍预期的10-15%。
研究公司IDC的数据显示，去年整体智能手机销量增长38%至10亿部。
钟书伯还表示，LG电子在中国市场拟继续减轻对本地零售商的依赖。该公司的中国竞争者还包括联想集团 。联想出价29亿美元欲收购谷歌 旗下的摩托罗拉手机部门，可能助其全球排名从第五跃升至第三，将LG电子甩在后面。
LG电子还必须与中国本地的其他低价手机厂商展开竞争，包括华为、中兴通讯 和小米。
“在中国，我们必须通过投资零售渠道拉高销量，但这么做成本很高，”钟书伯表示。
“我们在2012年底对中国策略进行了调整，把重点放在高端机型方面，并且计划主要透过与移动运营商合作来提高销量。”(完)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
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