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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 07:41 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月24日

* 头版头条:

--中国财政部部长楼继伟在G20会议上表示，中国追求高质量的经济增长，较低的通货膨胀率和较高的就业率。

* 其他:

--消息人士透露，证监会近期召集基金公司负责人开会，会议内容涉及提示货币基金风险，对货币基金参与短期债券投资征求意见等。

--中国社科院金融所所长王国刚指出，中国目前实现金融交易可兑换的时机并不成熟，需要通过深化改革和金融实践逐步推进使其成熟。

--北京华远地产董事长任志强表示，中国房地产库存量已超过2008年水平，所以他预计中国房价涨幅在2014年将出现回落。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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