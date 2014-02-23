《中国报摘》--中国证券报2月24日

* 头版头条:

--中国财政部部长楼继伟在G20会议上表示，中国追求高质量的经济增长，较低的通货膨胀率和较高的就业率。

* 其他:

--消息人士透露，证监会近期召集基金公司负责人开会，会议内容涉及提示货币基金风险，对货币基金参与短期债券投资征求意见等。

--中国社科院金融所所长王国刚指出，中国目前实现金融交易可兑换的时机并不成熟，需要通过深化改革和金融实践逐步推进使其成熟。