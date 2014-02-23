《独家新闻》多家私募基金有意收购花旗OneMain消费金融业务--消息

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约2月21日 - 熟知事况的两名消息人士表示，Fortress Investment Group 及一些其他私募基金业者曾和花旗集团 接洽，欲收购后者旗下消费金融事业OneMain Financial。
当中一名消息人士称，花旗尚未决定是否出售该事业；OneMain有约1,100个分支机构，主要业务为个人贷款。
OneMain是花旗控股(Citi Holdings)旗下的一员；花旗集团在金融危机期间创立了花旗控股，将最终打算分拆或结束的事业置于其名下。
私募基金业者的提案内容和时机以及谈判进度都不明朗，不过消息人士称可能在今年达成协议。
一名花旗集团发言人士拒绝置评。Fortress并未对置评请求做出回应；该公司旗下拥有消费金融公司Springleaf Holdings 的多数股权。Springleaf拒绝置评。
目前尚不清楚其他有意收购OneMain的私募基金业者名号。
12月时，花旗集团财务长John Gerspach在一产业会议上表示，虽然OneMain事业是赚钱的，但与该公司的主要客群不符。花旗一直致力于开发更为富裕的客户，而OneMain则主要服务中低收入的民众。
Gerspach当时表示，“我们正持续评估退出OneMain的各种选项。”
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。