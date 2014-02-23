《独家新闻》多家私募基金有意收购花旗OneMain消费金融业务--消息

路透纽约2月21日 - 熟知事况的两名消息人士表示，Fortress Investment Group 及一些其他私募基金业者曾和花旗集团 接洽，欲收购后者旗下消费金融事业OneMain Financial。

当中一名消息人士称，花旗尚未决定是否出售该事业；OneMain有约1,100个分支机构，主要业务为个人贷款。

OneMain是花旗控股(Citi Holdings)旗下的一员；花旗集团在金融危机期间创立了花旗控股，将最终打算分拆或结束的事业置于其名下。

私募基金业者的提案内容和时机以及谈判进度都不明朗，不过消息人士称可能在今年达成协议。

一名花旗集团发言人士拒绝置评。Fortress并未对置评请求做出回应；该公司旗下拥有消费金融公司Springleaf Holdings 的多数股权。Springleaf拒绝置评。

目前尚不清楚其他有意收购OneMain的私募基金业者名号。

12月时，花旗集团财务长John Gerspach在一产业会议上表示，虽然OneMain事业是赚钱的，但与该公司的主要客群不符。花旗一直致力于开发更为富裕的客户，而OneMain则主要服务中低收入的民众。

Gerspach当时表示，“我们正持续评估退出OneMain的各种选项。”