欧洲个股：削减成本料帮助汇控2013年获利增长近20%

* 汇丰控股将于周一0815GMT公布2013年业绩

* 税前获利预计增长18%至243亿美元 ，因成本下降

* 行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)面临的挑战是提高营收--分析师

路透伦敦2月23日 - 由于采取了各种措施削减成本，欧洲市值最大银行汇丰控股(HSBC) 的2013年获利预计增长近20%至240亿美元 。

行政总裁欧智华自从三年前上任以来，出售或关闭了60项业务，裁减了4万个职位，并大力削减成本。去年的营业成本预计比2012年下降了50亿美元，有助于提升获利。

分析师预计，欧智华将继续严格控制成本，他面临的较大挑战是提高营收。

分析师认为，营收前景改善将受到潜在投资者的欢迎，尤其是移动公司沃达丰 出售美国合资企业Verizon Wireless股权之后，许多英国机构将很快得到大量现金收入。

“营收增强和资本增加迹象，可能激发投资者的兴趣大增，尤其是考虑到沃达丰股东将获得大量现金，”德意志银行的分析师Jason Napier表示。

预计汇控去年营业收入比2012年下降约20亿美元，降至664亿美元，因处置一些业务之后导致收入减少、部分新兴市场货币疲弱以及投资银行营业收入下降。今年营收目前预计增长不到1%。

汇控长期以来一直是全球资本状况最好的银行之一，也面临压力，需要证明自己能够增加资本来满足更加严格的全球监管规则和英国监管要求。分析师表示，这让该行对分红态度谨慎，旨在保留现金。

据汤森路透调查的27名分析师平均预估，预计汇控2013年税前获利为243亿美元，比2012年增长18%。这意味着第四季获利是57亿美元。

2013年营业成本预计从429亿美元下降到379亿美元。(完)