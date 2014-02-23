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债券 | 2014年 2月 24日 星期一 07:57 BJT

欧洲经济：欧洲央行执委普雷特称物价疲弱情况延长成中期态势

路透法兰克福2月22日 - 欧洲央行执委普雷特表示，欧元区物价压力疲弱的情况正延长成中期态势，而欧洲央行决定政策时所关注的就是中期物价情况。

普雷特对葡萄牙报纸Expresso表示，“如果我们的使命有危险，我们将毫不迟疑地采取行动。”

“我们并未见到通缩风险，但我们承认物价压力很弱，且物价发展的疲弱情况正延长成中期态势，”普雷特在该报纸于2月18日进行的专访中表示。

欧洲央行已设定两种可能导致新政策行动的假设情况：中期通胀前景恶化，以及短期货币市场“无缘无故”收紧。
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