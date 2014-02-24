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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 08:00 BJT

《香港报摘》--经济日报2月24日

* 要闻版头条：

--汇丰 今天将揭开“重磅股”业绩期序幕，据统计显示，全周总计有恒指占比三成的企业公布业绩，整体倾向乐观，投资界预期利好大市表现。

* 其他：

--长实 及和黄 本周五公布业绩，券商估计，零售、地产及电讯等稳健增长推动，和黄全年可赚逾300亿港元，而分拆屈臣氏的计划，更为业绩焦点。

--新鸿基地产 联席主席郭炳江预期，由于二手楼市成交慢，个别银主盘或业主需要资金周转，估计今年二手楼价将跌10%。

--中国最大艺术品拍卖行保利文化（新上市编号3636）今天起招股，招股价介乎28至33港元，最多集资约26亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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