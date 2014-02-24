《香港报摘》--经济日报2月24日

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
* 要闻版头条：
--汇丰 今天将揭开“重磅股”业绩期序幕，据统计显示，全周总计有恒指占比三成的企业公布业绩，整体倾向乐观，投资界预期利好大市表现。
* 其他：
--长实 及和黄 本周五公布业绩，券商估计，零售、地产及电讯等稳健增长推动，和黄全年可赚逾300亿港元，而分拆屈臣氏的计划，更为业绩焦点。
--新鸿基地产 联席主席郭炳江预期，由于二手楼市成交慢，个别银主盘或业主需要资金周转，估计今年二手楼价将跌10%。
--中国最大艺术品拍卖行保利文化（新上市编号3636）今天起招股，招股价介乎28至33港元，最多集资约26亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。