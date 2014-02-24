《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月24日

路透香港2月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较 .(1美元=7.7551港元 ) 美国股市周五收低，道琼工业指数 收跌29.93点，或0.19%，至16,103.30点；因期权到 期相关交易，美国今日又公布了疲弱的经济数据，且标普500指数在其纪录高位附近遇到阻力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 161.300 0.77 38962 12.509 0.88 中国铝业 9.470 0.00 26188 2.938 0.60 中国移动 47.870 0.69 155597 74.247 0.40 中国人寿 44.020 -0.47 44496 22.759 -0.40 中石油 104.600 -0.77 41696 8.112 -0.10 中石化 84.300 -2.75 56708 6.538 -0.04 汇丰控股 54.330 0.00 1855268 84.267 -0.10 中电信 45.390 0.60 11935 3.520 0.57 中国联通 13.140 1.15 121628 10.190 0.69 兖州煤业 7.590 -1.17 54548 5.886 1.31 华能国际 36.150 -0.90 15641 7.009 0.27 南方航空 17.630 -1.78 7646 2.734 0.53 东方航空 18.530 -4.29 7297 2.874 0.84 中芯国际 3.980 -5.01 55362 0.617 -0.43 (完) (整理 梁慧仪)