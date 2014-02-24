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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 08:00 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月24日

路透香港2月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较
.(1美元=7.7551港元 )
    
    美国股市周五收低，道琼工业指数 收跌29.93点，或0.19%，至16,103.30点；因期权到
期相关交易，美国今日又公布了疲弱的经济数据，且标普500指数在其纪录高位附近遇到阻力。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       161.300    0.77      38962            12.509       0.88
 中国铝业                       9.470    0.00      26188             2.938       0.60
 中国移动                      47.870    0.69     155597            74.247       0.40
 中国人寿                      44.020   -0.47      44496            22.759      -0.40
 中石油                       104.600   -0.77      41696             8.112      -0.10
 中石化                        84.300   -2.75      56708             6.538      -0.04
 汇丰控股                      54.330    0.00    1855268            84.267      -0.10
 中电信                        45.390    0.60      11935             3.520       0.57
 中国联通                      13.140    1.15     121628            10.190       0.69
 兖州煤业                       7.590   -1.17      54548             5.886       1.31
 华能国际                      36.150   -0.90      15641             7.009       0.27
 南方航空                      17.630   -1.78       7646             2.734       0.53
 东方航空                      18.530   -4.29       7297             2.874       0.84
 中芯国际                       3.980   -5.01      55362             0.617      -0.43
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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