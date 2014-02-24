《香港报摘》--信报2月24日

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
* 要闻版头条：
--汇丰控股 今天公布去年度业绩，综合券商预测汇控去年税前盈利平均数为246.48亿元美元，按年增长19.37%。面对美国退市及近期新兴市场波动，汇控未来的收入，特别是亚洲及新兴市场的表现，以及其资本状况，预料是市场关注的焦点。
* 其他：
--刚完成收购创兴银行 的越秀集团董事长兼创兴银行主席张招兴称，在未来创银发展的过程中，若有适合机会，不排除透过收购兼并进一步壮大。他并承诺创兴银行一年内不会供股集资。
--平安保险 旗下陆金所董事长兼首席执行官计葵生指出，互联网理财产品已对银行构成压力，或推动人民银行加速存款利率市场化的步伐。
--正筹备上市手游公司Kabam行政总裁周凯文表示，公司未定上市地点，但坦言多间手游公司来港上市都受到投资者青睐；相对美国，香港吸引力不遑多让。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。