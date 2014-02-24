《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月24日

*工商时报：

-- 兆丰金控 释股台企银 有谱。知情人士透露，财政部在两周前核定兆丰金最新提报的台企银释股办法，初步同意兆丰金采取〞盘后公开标售〞方式，出脱58万8,463张、持股比12.01%的台企银持股。

--台铁加速资产活化脚步，台铁局表示已选定台北市的三块钻石地进行开发，除了已公告招商的南港调车场之外，台北机场及台北车站特定专用区（E1、E2），已提送都市计划审议，预估开发利益上看1,032亿台币。

*经济日报：

--第四代行动通讯（4G）新兵台湾之星近期将增资60亿台币，正崴 董事长郭台强个人资金、国泰金控 等两股新势力将参与认购，有助台湾之星取得更多元的通路与资金奥援，站稳在4G产业的战斗位置。

--经济部长张家祝日前证实，鸿海 集团董事长郭台铭曾找他讨论面板双虎合并，引发外界猜想群创 、友达 合并有谱。据了解，两家业者彼此有联络，经济部乐观其成，但完全尊重两造意愿，不会强行介入主导。

--行政院本周将重启20年推动未果的电业自由化修正草案。据了解，经济部建议，台电需分拆发电部门，七年内由〞厂网独立〞走向〞厂网分离〞，鼓励民营发电业者参与市场竞争，作为推动电价市场化的前奏曲。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。