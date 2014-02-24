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货币新闻 | 2014年 2月 24日 星期一 08:36 BJT

路透专访：加拿大央行在通胀上升后感觉“更加放松”--总裁波洛兹

路透悉尼2月22日 - 加拿大央行总裁波洛兹周六表示，加拿大通胀连续两个月较为强劲，让该央行感觉“稍微更加放松”。这表明他可能感觉通过降息来应对通缩威胁的压力减小了。

波洛兹还对路透表示，加元汇率对于制造商和出口商来说仍将构成挑战，即使美国经济复苏，因为加拿大出口的大宗商品价格上涨会推升加元。

在20国集团(G20)财长及央行总裁悉尼会议开始前，波洛兹表示，周五的数据显示1月通胀率从12月时的1.2%上升至1.5%的一年半高点，显示2013年物价意外下滑可能只是“噪声”。

“我们内心希望存在一些噪声，其它噪声将与之相互抵消，最终会发现基本通胀其实没有快速下降，”波洛兹表示。

“因此从这个角度来看，情况是令人放心的。它让我们感觉略微更加放松。”

然而，波洛兹表示，通胀数据不会让央行重新考虑其预测：通胀率今年上半年将在1%左右，然后在两年左右升至2%的目标。
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