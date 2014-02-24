路透专访：加拿大央行在通胀上升后感觉“更加放松”--总裁波洛兹

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至866,297吨--船货验证机构ITS
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼2月22日 - 加拿大央行总裁波洛兹周六表示，加拿大通胀连续两个月较为强劲，让该央行感觉“稍微更加放松”。这表明他可能感觉通过降息来应对通缩威胁的压力减小了。
波洛兹还对路透表示，加元汇率对于制造商和出口商来说仍将构成挑战，即使美国经济复苏，因为加拿大出口的大宗商品价格上涨会推升加元。
在20国集团(G20)财长及央行总裁悉尼会议开始前，波洛兹表示，周五的数据显示1月通胀率从12月时的1.2%上升至1.5%的一年半高点，显示2013年物价意外下滑可能只是“噪声”。
“我们内心希望存在一些噪声，其它噪声将与之相互抵消，最终会发现基本通胀其实没有快速下降，”波洛兹表示。
“因此从这个角度来看，情况是令人放心的。它让我们感觉略微更加放松。”
然而，波洛兹表示，通胀数据不会让央行重新考虑其预测：通胀率今年上半年将在1%左右，然后在两年左右升至2%的目标。
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。