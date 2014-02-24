《全球主要国家债券发行预告》--2月24日-3月3日

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透2月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时 间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/24 1350 法国 国库券(BTF) 2/25 意大利 零息/BTP债券标售 2/25 西班牙 三个月和九个月期国库券 2/25 日本 40年期政府公债 2/25 美国 两年期公债 2/26 意大利 国库券 2/26 德国 30亿欧元 30年期联邦债券 2/26 美国 两年期浮息债券 2/26 美国 五年期公债 2/27 日本 三个月期贴现国库券 2/27 美国 七年期公债 2/27 意大利 中长期债券 2/27 日本 两年期公债 3/3 1350 法国 国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。