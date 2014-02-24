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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月24日-3月3日

路透2月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时
间。

 日期    时间     国家      规模        发行细节
 2/24    1350     法国                  国库券(BTF)
 2/25             意大利                零息/BTP债券标售
 2/25             西班牙                三个月和九个月期国库券
 2/25             日本                  40年期政府公债
 2/25             美国                  两年期公债
 2/26             意大利                国库券
 2/26             德国      30亿欧元    30年期联邦债券
 2/26             美国                  两年期浮息债券
 2/26             美国                  五年期公债
 2/27             日本                  三个月期贴现国库券
 2/27             美国                  七年期公债
 2/27             意大利                中长期债券
 2/27             日本                  两年期公债
 3/3     1350     法国                  国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
    (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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