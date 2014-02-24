中国基金：证监会提示货币基金风险，拟放行参与短债投资--报载

路透北京2月24日 - 中国证券报周一引述消息人士称，证监会近日召集基金公司负责人开会，会议内容涉及提示货币基金风险、对货币基金参与短期债券投资征求意见等；近期监管层可能发出关于货币基金风险提示的通知。

“此次会议涉及如何发展短期债券市场。与会的基金公司负责人就货币基金投资短债存在的障碍和规则提出意见和建议。”报导援引某基金公司产品部人士介绍。

业内人士认为，目前货币基金总规模接近1万亿元，仅余额宝-增利宝的规模就超过4,000亿元。在这一时点，监管层加强监管是正常之举。业内人士分析，目前货币基金90%的资产投资集中于银行协议存款，投资集中度较高，监管层就货币基金投资短债征求意见，或许是希望货币基金增加短债的配置，分散投资，从而降低风险。

业内人士称，货币基金提前支取银行协议存款不罚息的相关条款未来可能取消。如果取消，对货币基金会产生较大影响，因此分散配置资产也是未雨绸缪。

针对会议提到的协议存款未支付利息应挂钩基金公司风险准备金的问题，上述基金公司产品部人士介绍，该规定此前已出台，基金公司应该会遵照执行。未支付利息的计算方式与付息周期有关，银行协议存款付息周期是可以约定的，现在一般是7天付息，实际的未付利息金额与外界的估算可能出入很大，大规模的货币基金应该不会出现风险准备金无法覆盖未支付利息的问题。

而据财新网上周六报导，中国证监会将出台一份管理规定，以确保货币基金的风险准备金能够覆盖协议存款的未支付利息。 （完）