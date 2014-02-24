《新兴市场重要经济事件预告》--2月24日-3月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月24日(一)

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)组织一场高级地区论坛，主题为“西巴尔干半岛投资”。发言者包括EBRD总裁Suma Chakrabarti、欧盟扩大事物和邻国政策专员Stefan Fule。

仰光--东南亚国协(东盟)金融和央行工作小组会议(至2月26日)。

2月25日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至2月26日)。

2月26日(三)

开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会阐述预算案(1200)。

2月27日(四)

维也纳--奥地利央行和财政部主办主题为“国际货币体系”的会议(至2月28日)。发言者包括奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、意大利经济财政部部长萨柯曼尼和土耳其央行副总裁Turalay Kenc。

法兰克福--金融稳定性和央行职能研讨会(至2月28日)。发言人包括：德国央行总裁魏德曼、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、欧洲央行总裁德拉吉、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。

仰光--东盟与中日韩(ASEAN+3)金融和央行工作小组会议(至2月28日)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

2月28日(五)

卢萨卡--赞比亚央行宣布利率决定(1000)。

3月3日(一)

暂无重要事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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