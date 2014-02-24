《中国重要政经日程》--2月24日

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
============================今日重要政经日程=======================
2/24(一)
--特立尼达和多巴哥共和国总理卡姆拉·佩萨德-比塞萨尔将于2月24日至28日访华。
--国新办上午10时在国新办新闻发布厅举行发布会，请文化部部长蔡武介绍2013年文化改革发展情况和2014年重点工作，并答记者问。
============================近期重要政经日程=======================
2/25（二）
*--国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家林业局局长赵树丛介绍第八次全国森林资源清查结果等情况。
2/26(三)
--2014经济之声-大国大时代中国经济报告会在京举行。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
3/22（六）
--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
5/15(四)
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕；审校 曾祥进)
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
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