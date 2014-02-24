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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 08:46 BJT

《中国重要政经日程》--2月24日

============================今日重要政经日程=======================

2/24(一)

--特立尼达和多巴哥共和国总理卡姆拉·佩萨德-比塞萨尔将于2月24日至28日访华。

--国新办上午10时在国新办新闻发布厅举行发布会，请文化部部长蔡武介绍2013年文化改革发展情况和2014年重点工作，并答记者问。

============================近期重要政经日程=======================

2/25（二）

*--国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家林业局局长赵树丛介绍第八次全国森林资源清查结果等情况。

2/26(三)

--2014经济之声-大国大时代中国经济报告会在京举行。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

3/22（六）

--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

5/15(四)

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕；审校 曾祥进)
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